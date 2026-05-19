Carceri | raddoppiano i bambini con le madri emerge il rapporto Antigone

Un nuovo rapporto di Antigone evidenzia come il numero di bambini presenti nelle carceri con le madri sia raddoppiato nel corso dell'ultimo anno. La crescente presenza di minori in strutture detentive si accompagna a un aumento complessivo delle persone incarcerate. Il documento analizza anche come la gestione burocratica più complessa abbia inciso sulla quotidianità di detenuti e delle loro famiglie, rendendo più difficili le procedure e gli accessi ai servizi.

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