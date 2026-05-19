Carceri | raddoppiano i bambini con le madri emerge il rapporto Antigone
Un nuovo rapporto di Antigone evidenzia come il numero di bambini presenti nelle carceri con le madri sia raddoppiato nel corso dell'ultimo anno. La crescente presenza di minori in strutture detentive si accompagna a un aumento complessivo delle persone incarcerate. Il documento analizza anche come la gestione burocratica più complessa abbia inciso sulla quotidianità di detenuti e delle loro famiglie, rendendo più difficili le procedure e gli accessi ai servizi.
? Punti chiave Perché il numero di bambini in cella è raddoppiato in un anno?. Come influisce la nuova gestione burocratica sulla vita dei detenuti?. Quali misure alternative potrebbero risolvere il sovraffollamento del 139%?. Perché i ricorsi per trattamenti inumani sono quasi raddoppiati?.? In Breve Sovraffollamento al 139% con deficit di 18 mila posti letto su 64.500 detenuti.. Quota over 50 salita al 29,5% rispetto al 15,8% registrato nel 2010.. Ricorsi per trattamenti inumani passati da 3.115 nel 2018 a 5.837 nel 2024.. Misure alternative in calo con 24.627 affidamenti in prova nel 2025 contro 26.151.. Ventisei bambini molto piccoli vivono oggi in carcere con le proprie madri, un numero che è più che raddoppiato rispetto agli undici registrati lo scorso anno secondo i dati del XXII Rapporto dell’associazione Antigone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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