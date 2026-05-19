In Italia, il sistema carcerario ospita più di 64.000 persone, mentre la capienza ufficiale dei penitenziari è di circa 46.000 posti. Questa discrepanza tra detenuti e posti disponibili viene evidenziata nel XXII Rapporto di Antigone, intitolato “Tutto chiuso”. I dati mostrano come il numero di detenuti superi di oltre 18.000 i posti disponibili, creando una situazione di sovraffollamento nelle strutture di detenzione.

Carceri italiane sempre più affollate e chiuse. Secondo la fotografia scattata dal XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, dal titolo “Tutto chiuso”, al 30 aprile 2026 nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti che si riducono a soli 46.318 posti realmente disponibili. Il tasso reale di sovraffollamento ha così raggiunto il 139,1%. I risultati dell’indagine scaturiscono da 102 visite di monitoraggio svolte negli istituti penitenziari di tutta Italia dall’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone. Per la prima volta rallenta, e in alcuni casi arretra, il sistema delle misure alternative alla detenzione: dal carcere si esce sempre meno. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Carceri, oltre 64mila persone detenute su 46mila posti realmente disponibili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2026-01-26 PRATO - CARCERI, DETENUTI AGGREDITI E VIOLENTATI IN CELLA

Sullo stesso argomento

Offerte di lavoro, nel Salento oltre 1.600 i posti disponibiliSono i dati che emergono dal consueto report settimanale di Arpal con il settore turistico trainante anche in virtù della Recruiting Week ancora in...

Parma-Londra: partono i voli, oltre 30 mila posti disponibili? Cosa scoprirai Quali sono gli orari esatti dei voli previsti per la domenica? Come influirà questa nuova rotta sugli spostamenti verso il Regno...

Carceri al collasso: tre suicidi in pochi giorni e oltre 64mila detenuti L’allarme di Antigone: sovraffollamento record, istituti al 150% della capienza e tensione crescente tra detenuti e operatori. Il sistema penitenziario è ormai fuori controllo. x.com

CARCERE: NELLE GALERE ITALIANE SFONDATO NUOVAMENTE IL MURO DELLE 64MILA PRESENZESuicidi, sovraffollamento e circolari restrittive. Della disastrosa situazione delle carceri italiane ne parliamo con Patrizio Gonnella, presidente di Antigone ... radiondadurto.org

Carceri, Antigone: 3 suicidi in pochi giorni. Reclusi oltre quota 64milaMilano, 5 mag. (askanews) – Il 30 aprile si è suicidato un agente penitenziario ... msn.com