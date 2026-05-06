Da questa settimana sono ripresi i voli tra Parma e Londra, con oltre 30 mila posti disponibili in totale. I voli sono programmati per la domenica e gli orari esatti sono stati comunicati dalle compagnie aeree. Questa nuova rotta permette di spostarsi tra le due città con più frequenza e disponibilità rispetto al passato, offrendo più opzioni ai passeggeri che devono viaggiare verso il Regno Unito.

? Cosa scoprirai Quali sono gli orari esatti dei voli previsti per la domenica?. Come influirà questa nuova rotta sugli spostamenti verso il Regno Unito?. Quando inizierà ufficialmente la vendita dei biglietti per la tratta?. Quanti posti saranno messi a disposizione durante la stagione invernale?.? In Breve Operatività dal 4 giugno 2026 al 25 marzo 2027 con 44 rotazioni totali.. Capacità di 16.632 posti per la stagione invernale tra ottobre e marzo.. Collegamenti settimanali previsti ogni giovedì sera e ogni domenica mattina.. Nuova rotta facilita mobilità locale verso l'hub internazionale di Stansted.. Ryanair mette in vendita i voli tra Parma e Londra Stansted a partire dal 4 giugno 2026, con una programmazione che prevede oltre 30 mila posti disponibili per le stagioni estiva e invernale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma-Londra: partono i voli, oltre 30 mila posti disponibili

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