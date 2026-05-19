Carcere di Cosenza Loizzo | Interrogazione a Nordio dopo la visita del 25 maggio

Lunedì 25 maggio un rappresentante della Camera penale “Fausto Gullì” visiterà il carcere di Cosenza. Dopo questa visita, il portavoce annuncerà l’intenzione di presentare un’interrogazione al ministro competente. La comunicazione è stata resa nota attraverso un breve comunicato, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui motivi specifici dell’interrogazione. La visita e l’interrogazione sono legate a questioni riguardanti la condizione dell’istituto di pena.

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«Lunedì 25 maggio andrò al carcere di Cosenza al fianco della Camera penale “Fausto Gullì”. Successivamente rivolgerò un’interrogazione al ministro Nordio per gli interventi da realizzare all’istituto di pena». Lo afferma la deputata della Lega Simona Loizzo, intervenendo sul tema delle condizioni carcerarie e del sovraffollamento negli istituti penitenziari. La visita nel carcere di Cosenza La parlamentare ha spiegato di condividere da tempo le battaglie portate avanti dalla Camera penale cosentina sul tema del sovraffollamento. «Si tratta di una situazione nazionale antica – ha dichiarato – che vede un detenuto su due poi essere assolto». “Servono pene alternative” Secondo Loizzo, oltre agli interventi legislativi, è necessario incentivare strumenti alternativi alla detenzione tradizionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Carcere di Cosenza, Loizzo: “Interrogazione a Nordio dopo la visita del 25 maggio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bufera su Lucano: "Interrogazione a Nordio e Piantedosi sulla visita all'imam col kalashnikov"L'eurodeputato vede in carcere il braccio destro di Hannoun, accusato di terrorismo. Cosenza: Loizzo difende 1000 idonei, il referendum nonL’aria di Cosenza si fa densa mentre Simona Loizzo, deputata della Lega e vice commissario regionale del partito, prende posizione su una questione... Carcere di Cosenza, Loizzo: Interrogazione a Nordio dopo la visita del 25 maggioLa deputata della Lega annuncia un sopralluogo insieme alla Camera penale Fausto Gullì e rilancia il tema del sovraffollamento negli istituti di pena ... gazzettadelsud.it Carcere di Cosenza, criticità ed elementi di vulnerabilità. La Garante Corea visita l’area Ex femminileIn alcune celle sei brandine sovrapposte. Un piantone dedicato per una sola ora al giorno e un uso frequento di farmaci per contenere l'ansia ... corrieredellacalabria.it