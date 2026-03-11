Cosenza | Loizzo difende 1000 idonei il referendum non

A Cosenza, Simona Loizzo, deputata della Lega e vice commissario regionale, interviene su una vicenda che coinvolge circa mille persone considerate idonee in un procedimento amministrativo. La sua presa di posizione si inserisce in un dibattito acceso che sta attraversando la regione, mentre la questione relativa al referendum continua a essere al centro dell’attenzione pubblica.

L’aria di Cosenza si fa densa mentre Simona Loizzo, deputata della Lega e vice commissario regionale del partito, prende posizione su una questione che sta dividendo l’opinione pubblica calabrese. La battaglia per gli idonei non ha nulla a che fare con il referendum sulla separazione delle carriere, ma richiede un ascolto immediato delle istanze legittime del territorio da parte del centrodestra. Oltre mille persone attendono giustizia, sostenute dall’impegno di tutto il partito guidato da Matteo Salvini. Il consenso politico si costruisce solo attraverso la sensibilità verso le esigenze che arrivano dal basso, come ribadito dalla stessa Loizzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

