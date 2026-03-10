Riforma istituti tecnici ANP | Non si sa ancora chi può insegnare cosa Necessaria revisione classi di concorso

Il decreto ministeriale pubblicato il 9 marzo 2026 modifica l’organizzazione degli istituti tecnici, con un intervento che coinvolge le classi di concorso e i docenti. L’ANP segnala che ancora non è chiaro chi possa insegnare cosa all’interno di questa riforma, sottolineando la necessità di una revisione delle qualifiche e delle competenze richieste per le varie discipline.

Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29, che introduce la revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici. Sul decreto interviene l’ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, che evidenzia le difficoltà operative legate ai tempi di pubblicazione del provvedimento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Riforma Istituti Tecnici dal 2026/27: Formazione Scuola Lavoro già dal secondo anno. Ancora non chiarite le classi di concorso. primo incontro al MinisteroSi è concluso al Ministero l'incontro con i sindacati di informativa sul Decreto concernente l’attuazione degli articoli 26 e 26-bis del...

Leggi anche: Riforma degli Istituti Tecnici, è alla firma: cosa cambia dal 2026 tra indirizzi, orari, classi di concorso e autonomia. Appunti dal convegno “Innovazioni del prossimo futuro”

Tutti gli aggiornamenti su Riforma istituti

Riforma istituti tecnici, pubblicato il DECRETO: ecco indirizzi di studio e quadri orario. Tutte le novitàIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo, che attua quanto previsto dagli articoli 26 e 2 ... orizzontescuola.it

Riforma istituti tecnici, al via dal 2026/27: come cambia la struttura oraria, cosa cambia per docenti, scuole e studentiIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito il nuovo assetto ordinamentale degli istituti tecnici con il decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, che attua gli articoli 26 e 26-bis d ... orizzontescuola.it