Carabinieri al via il concorso per 17 ufficiali del ruolo tecnico

Sono state avviate le procedure per il reclutamento di 17 ufficiali destinati al Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Le selezioni riguardano candidati che si candidano a ricoprire posizioni tecniche all’interno dell’istituzione. La procedura coinvolge diverse fasi di valutazione e verifica dei requisiti richiesti. Questo processo si inserisce in una pianificazione più ampia di assunzioni previste nell’ambito delle forze di sicurezza. Le candidature sono aperte a coloro che rispettano i criteri stabiliti dai bandi di concorso.

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