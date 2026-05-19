Carabinieri al via il concorso per 17 ufficiali del ruolo tecnico

Da parmatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state avviate le procedure per il reclutamento di 17 ufficiali destinati al Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Le selezioni riguardano candidati che si candidano a ricoprire posizioni tecniche all’interno dell’istituzione. La procedura coinvolge diverse fasi di valutazione e verifica dei requisiti richiesti. Questo processo si inserisce in una pianificazione più ampia di assunzioni previste nell’ambito delle forze di sicurezza. Le candidature sono aperte a coloro che rispettano i criteri stabiliti dai bandi di concorso.

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Sono iniziate le procedure per il reclutamento di 17 ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Il concorso riguarda diverse specialità professionali e rappresenta un’opportunità per laureati che desiderano mettere le proprie competenze al servizio dell’Istituzione.Nel dettaglio, i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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