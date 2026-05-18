A Capaci nel 2026 si svolgerà un evento che coinvolgerà magistrati e giovani in un percorso dedicato alla legalità. Durante l'iniziativa, si svolgerà un incontro presso la Corte d'Appello con relatori che affronteranno temi legati alla giustizia e alla reintegrazione. Tra le attività previste ci sono anche incontri e dibattiti, tra cui una partita di calcio che coinvolgerà magistrati e detenuti, con l’obiettivo di promuovere dialogo e collaborazione tra le parti.

? Domande chiave Come può una partita di calcio unire magistrati e detenuti?. Chi sono i relatori che parleranno nella Corte d'Appello?. Perché il ricavato dell'evento sarà destinato agli scout di Niscemi?. Come dialogheranno i magistrati con gli studenti delle scuole locali?.? In Breve 21 maggio dialogo magistrati e studenti tra Ribera e il liceo Elio Vittorini di Gela.. 22 maggio partita sportiva allo stadio Marco Tomaselli con forze dell'ordine e detenuti.. 23 maggio incontro alla Corte d'Appello con relatori Savagnone, Tona, Giannola e Evangelista.. Ricavato vendita biglietti destinato al gruppo Scout CNGEI di Niscemi colpito dalla frana.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capaci 2026: magistrati e giovani in un trittico per la legalità

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