Giovedì 30 aprile alle 07:30 si è verificato un incidente sul Raccordo Anulare tra le uscite di Cassia e Montespaccato, creando disagi alla circolazione. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, mentre si sono formate code e blocchi su alcune strade vicine come la Flaminia e la Salaria. La situazione ha causato rallentamenti e congestioni nel traffico della zona.

?? Cosa sapere Incidente sul Raccordo Anulare tra Cassia e Montespaccato giovedì 30 aprile alle 07:30. Blocchi sistemici su Flaminia, Salaria, Tangenziale Est e Pontina tra Pomezia e Castel Romano. Un incidente avvenuto stamattina alle ore 07:30 sul raccordo anulare ha bloccato la carreggiata esterna, costringendo il traffico a deviare sulla corsia di emergenza tra la Cassia e l'uscita per Montespaccato. La situazione descritta dai servizi della polizia locale di Roma Capitale e da Luceverde del .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Roma: incidente sul Raccordo e blocchi su Flaminia e Salaria

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