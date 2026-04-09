Giovedì 9 aprile 2026, le strade di Roma sono caotiche a causa di rallentamenti diffusi su Flaminia, Pontina e Raccordo. La mobilità nella città risulta fortemente compromessa, con traffico congestionato e tempi di percorrenza allungati sulle principali vie di collegamento tra periferia e centro. La situazione rende difficile la circolazione di auto e mezzi pubblici, creando disagi per pendolari e cittadini.

Il mattino di giovedì 09 aprile 2026 si apre con una mobilità romana fortemente compromessa, segnata da rallentamenti diffusi sulle principali arterie che collegano la periferia al cuore della Capitale. Già dalle 07:30, i flussi in entrata verso il centro città hanno mostrato criticità strutturali, con code che interessano i nodi nevralgici del sistema viario romano. Blocchi e rallentamenti sui nodi radiali e sul Grande Raccordo. La situazione è particolarmente pesante lungo l’asse della Flaminia Salaria, dove gli automobilisti devono affrontare lunghe file di veicoli che partono dall’area di Labaro e si estendono fino a via dei Due Ponti. Parallelamente, lo stesso percorso presenta ostacoli significativi tra Fidene e l’aeroporto dell’Urbe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma paralizzata: caos totale su Flaminia, Pontina e Raccordo

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