Giorgia Meloni vola in Algeria per chiedere più gas | Palazzo Chigi prepara un vertice d’emergenza dopo lo stop alle forniture dal Qatar

Giorgia Meloni si trova in Algeria per discutere di approvvigionamenti di gas, mentre Palazzo Chigi organizza un vertice di emergenza in risposta alla sospensione delle forniture provenienti dal Qatar a causa del conflitto in Medio Oriente. L’Italia cerca nuove fonti energetiche per far fronte alle difficoltà generate dal blocco delle esportazioni di gas.

Con la guerra in Medio Oriente che ha bloccato le esportazioni di gas dal Qatar, l’Italia torna a bussare alle porte dell’ Algeria. Secondo quanto risulta a Open, Giorgia Meloni si recherà ad Algeri la prossima settimana. Un viaggio inizialmente non previsto nell’agenda della premier e che servirà proprio a chiedere un aumento delle spedizioni di gas verso l’Italia, così da sostituire ciò che non sta più arrivando dal Qatar. Eni è impegnata a rinegoziare i contratti con Sonatrach, ma la trattativa appare tutta in salita, perché l’Algeria sta spingendo affinché gli acquisti aggiuntivi di gas siano effettuati sul mercato spot, più costoso. La visita di Meloni ad Algeri dovrebbe servire proprio a trovare un’intesa finale sulle forniture aggiuntive. 🔗 Leggi su Open.online

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