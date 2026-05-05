Concessioni balneari che caos Il Tar boccia l’atto del Comune di Grosseto sulla proroga | e ora che succede?

A inizio stagione balneare, il Tar ha annullato l’atto del Comune di Grosseto che prorogava le concessioni dei lidi. La decisione riguarda un provvedimento amministrativo adottato dall’amministrazione locale, che ora si trova di fronte a un’eventuale revoca o modifica delle autorizzazioni in corso. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni legali e amministrative sulle concessioni balneari, che coinvolgono diverse regioni e comuni italiani.

Grosseto,,5 maggio 2026 – A stagione appena iniziata da Firenze arriva una notizia che potrebbe rivelarsi una bomba senza precedenti per il turismo grossetano: il Tar della Toscana ha accolto il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro la delibera di Giunta del Comune di Grosseto che prorogava le concessioni balneari presenti sul proprio territorio al 31 dicembre 2024. Una ’proroga tecnica’ prevista dal Governo Draghi nelle more della predisposizione delle famigerate gare ad evidenza europea. Anche se con notevole ritardo, adesso (la decisione è stata pubblicata ieri) i giudici fiorentini dicono che quella...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concessioni balneari, che caos. Il Tar boccia l’atto del Comune di Grosseto sulla proroga: e ora che succede? Notizie correlate Concessioni demaniali. Il Tar boccia il ricorso: "Niente proroga al 2033"MONTE ARGENTARIO Concessioni demaniali di Porto Santo Stefano, il Tar boccia il ricorso della società Olivari & Orso, niente proroga fino al 2033 per... Concessioni balneari a Fiumicino, il SIB chiede chiarezza dopo la sentenza del TARFiumicino, 20 aprile 2026 – Questa mattina, la presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari del Lazio, Marzia Marzoli, ha incontrato il... Contenuti di approfondimento Si parla di: Concessioni balneari, che caos. Il Tar boccia l’atto del Comune di Grosseto sulla proroga: e ora che succede?. Concessioni balneari, che caos. Il Tar boccia l’atto del Comune di Grosseto sulla proroga: e ora che succede?I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e mercato. Incognite per i 58 concessionari grossetani. La ‘nebbia Bolkestein’ prosegue ... lanazione.it Concessioni balneari Pozzallo, il Comune chiede lo stopIl Comune di Pozzallo chiede alla Regione Siciliana una moratoria sulle concessioni balneari Pozzallo. Necessario un piano serio per la tutela delle spiagge ... quotidianodiragusa.it