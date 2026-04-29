Assobalneari su concessioni balneari caos normativo e resa all’Ue e giurisprudenza a intermittenza governo cambi rotta

Il settore delle concessioni balneari si trova in una fase di incertezza a causa di un intervento normativo che ha bloccato gli emendamenti migliorativi, impedendo di apportare modifiche a una normativa già considerata problematica. L’associazione di categoria ha commentato la decisione, sottolineando come questa scelta abbia ostacolato eventuali correttivi, lasciando il quadro legislativo in uno stato di stallo. La situazione resta al centro di discussioni tra operatori e istituzioni.

(Adnkronos) – “Il nuovo intervento sulla vicenda delle concessioni balneari, con il blocco degli emendamenti migliorativi, ha di fatto impedito qualsiasi possibilità di correggere un quadro normativo già profondamente critico”. Lo dichiara il presidente di Assobalneari Italia-Federturismo Confindustria, Fabrizio Licordari. “Nel frattempo – prosegue – sul territorio nazionale si sta consumando un vero e proprio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Concessioni balneari, nuovo bando tipo a fine marzo: il piano del GovernoIl ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato durante il question time alla Camera la definizione di un “bando tipo” per le... Contenuti utili per approfondire Si parla di: L’unione fa la forza . La Compagnia del mare nel Consorzio balneari. Balneari, via libera alla proroga: concessioni fino al 2030 per Sicilia, Calabria e SardegnaOk in Commissione al Senato all’emendamento della Lega: estensione delle concessioni in caso di erosione e eventi meteo estremi. Il settore: misura utile, ma resta il caos normativo ... milanofinanza.it Emendamento della Lega: concessioni balneari fino al 2030 in caso di maltempo o erosione della costaLe concessioni balneari rimarranno in vigore fino al 30 settembre 2030 - o fino al 31 marzo 2031 se si presentano difficoltà oggettive nelle gare - in caso di ... gds.it