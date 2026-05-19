? Domande chiave Chi affronterà il tema della rinascita dopo il carcere e la droga?. Come influirà il dibattito su Trump sulla geopolitica mondiale attuale?. Cosa rivelerà la giornalista vaticanista sulle maggioranze silenziose della Chiesa?. Perché il governo veneto ha scelto Caorle per discutere di welfare?.? In Breve Venerdì 12 giugno ore 21 Alessandro Sallusti riceve il premio Luigi Amicone in piazza Vescovado.. Sabato 13 giugno Alberto Stefani discute di welfare veneto e Fabrizio Maiello racconta la sua rinascita.. Mattia Ferraresi e Marco Valerio Lo Prete analizzano Trump sabato sera alle ore 21:30.. Domenica 14 giugno Aura Miguel riceve il Premio Cultura Città di Caorle con mons. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caorle, il festival Tempi tra Sallusti, Osho e il caso Maiello

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