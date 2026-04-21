Sono state aperte le iscrizioni per il concorso musicale “Canti alla Luna – Nuove Proposte”, dedicato ai giovani artisti della canzone d’autore italiana. La partecipazione è aperta fino al 30 giugno 2026. La manifestazione si svolge nella città di Mottola, in provincia di Taranto. Il concorso si rivolge a interpreti emergenti e vuole offrire loro un’opportunità di visibilità nel panorama musicale italiano.

Il percorso si sviluppa in più fasi fino alla proclamazione dei vincitori, premiando gli artisti che saranno capaci di distinguersi maggiormente per le qualità artistiche e musicali. Tra i protagonisti del progetto figurano artisti e professionisti affermati del panorama nazionale, coinvolti sia nelle attività artistiche sia nella supervisione del contest attraverso il Comitato Artistico di Garanzia: ne fanno attualmente parte Francesco Tricarico (cantautore), il maestro Gabriele Semeraro (autore e compositore per Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Elisa e Raphael Gualazzi, direttore musicale del Premio Canti alla Luna), Pierdavide Carone...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Aperte le iscrizioni al concorso “Canti alla luna – Nuove proposte”

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