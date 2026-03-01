Dare vita agli anni | aperte le iscrizioni al premio letterario dedicato alla memoria di Viola Talentoni

Sono aperte le iscrizioni alla 35esima edizione del premio letterario “Dare vita agli anni”, dedicato alla memoria di Viola Talentoni. La scadenza per partecipare è fissata al 9 marzo e il concorso si rivolge a scrittori che vogliono condividere i loro lavori. L’iniziativa si svolge ogni anno e si propone di valorizzare nuove proposte letterarie.

Come sempre, il premio è articolato in due sezioni - racconto a tema libero e poesia a tema libero – ed e? aperto a tutti, senza.