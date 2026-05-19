Canottaggio | la Canottieri Arno è campione d' Italia Under 19

Lo scorso fine settimana, le acque del Lago di Piediluco in Umbria hanno ospitato i Campionati Italiani di canottaggio nelle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing. La Canottieri Arno ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella categoria Under 19, portando a casa la vittoria in questa competizione nazionale. La regata ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative sportive e di sicurezza vigenti.

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Nello scorso fine settimana, le acque umbre del Lago di Piediluco hanno ospitato i Campionati Italiani nelle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing. Appuntamento cruciale della stagione remiera nazionale, dove la Canottieri Arno di Pisa ha raggiunto uno storico traguardo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Regionali canottaggio, boom di medaglie per Canottieri ThàlattaLo scorso fine settimana al lago Pozzillo di Regalbuto (EN) si è svolta una due giorni di gare regionali di canottaggio. Canottaggio, Campionato Mondiali Indoor: Andrea Panizza campioneAndrea Panizza si conferma tra i protagonisti assoluti del canottaggio mondiale conquistando il titolo iridato ai Campionati Mondiali di Canottaggio... Dopo i danni dell’Arno. La Canottieri riparte: Ora pontile anti pienaTorna a pieno ritmo l’attività sportiva e sociale alla Canottieri. Nella magica scenografia sotto Ponte Vecchio e Corridoio Vasariano, è stato installato un pontile provvisorio. La recente piena ... lanazione.it Sos Canottieri Firenze. La piena ha spazzato via il pontile e un motoscafo: Aiutateci a ripartireL’amico Arno ci ha giocato nei giorni scorsi un brutto scherzo. D’altronde quel ’vicino di casa’ è da sempre croce e delizia per la Canottieri Firenze. E ora il presidente Michele Nannelli – dopo i ... lanazione.it