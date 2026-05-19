Canottaggio | la Canottieri Arno è campione d' Italia Under 19
Lo scorso fine settimana, le acque del Lago di Piediluco in Umbria hanno ospitato i Campionati Italiani di canottaggio nelle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing. La Canottieri Arno ha conquistato il titolo di campione d’Italia nella categoria Under 19, portando a casa la vittoria in questa competizione nazionale. La regata ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative sportive e di sicurezza vigenti.
Nello scorso fine settimana, le acque umbre del Lago di Piediluco hanno ospitato i Campionati Italiani nelle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing. Appuntamento cruciale della stagione remiera nazionale, dove la Canottieri Arno di Pisa ha raggiunto uno storico traguardo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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