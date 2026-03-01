Canottaggio Campionato Mondiali Indoor | Andrea Panizza campione

Durante i Campionati Mondiali Indoor di canottaggio, Andrea Panizza ha ottenuto il titolo di campione del mondo, confermando la sua posizione di rilievo nella disciplina. La competizione si è svolta con la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni, e lui ha trionfato nella categoria in cui si è confrontato con avversari di alto livello.

Andrea Panizza si conferma tra i protagonisti assoluti del canottaggio mondiale conquistando il titolo iridato ai Campionati Mondiali di Canottaggio Indoor. Panizza è campione del mondo sulla distanza dei 1000 metri, la stessa in cui appena quattro giorni prima aveva firmato il nuovo primato mondiale con uno straordinario 2'38"00. Nella giornata di oggi il canottiere delle Fiamme Gialle e della SC Moto Guzzi ha messo a segno un'altra prova da incorniciare. Al Centro Nazionale "Paolo d'Aloja" International Rowing Centre di Piediluco, in provincia di Terni, Panizza ha dominato la finale al remoergometro fermando il cronometro a 2'38"9. Una gara costruita con lucidità e coraggio: passaggio a metà gara in 1'17"4 e un vantaggio finale di ben due secondi e sette decimi sul danese Thomas Vinther.