Regionali canottaggio boom di medaglie per Canottieri Thàlatta

Lo scorso fine settimana sul lago Pozzillo di Regalbuto si sono svolte le gare regionali di canottaggio. Durante le due giornate, atleti di diverse squadre si sono confrontati in varie discipline, portando a casa numerose medaglie per la Canottieri Thàlatta. La partecipazione è stata elevata, con molte imbarcazioni che hanno attraversato le acque del lago in una competizione che ha coinvolto diverse categorie.

Lo scorso fine settimana al lago Pozzillo di Regalbuto (EN) si è svolta una due giorni di gare regionali di canottaggio. Gli atleti della Società Canottieri Thàlatta impegnati nei due giorni di gara del 25 e 26 aprile in uno splendido campo di gara si sono distinti per i risultati raggiunti.Le.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Canottieri Thàlatta protagonista al Lago Poma: tre ori e un bronzo alla prima regata regionaleLa compagine della società Canottieri Thàlatta, guidata dall’allenatore Davide Giardina, ha raccolto i frutti del lavoro fatto, con sacrificio e... Ternana Canottaggio, la stagione 2026 si apre con un “bottino incredibile di medaglie”Prima regata a Sabaudia, la società conquista sei ori, quattro argenti e due bronzi: “Siamo certi che questo sia solo l'inizio di un’annata ricca di...