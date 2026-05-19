Preparatevi ad un nuovo film thiller d’azione e di spionaggio dal regista mago del genere spy. Stiamo parlando del film Just Play Dead, che, come dichiara Variety America, ha siglato un importante piano di distribuzione sul mercato del festival di Cannes. Il film vede alla regia Martin Campbell ( Casino Royale, Golden Eye ), e come protagonisti ci sono: Samuel L. Jackson ( Pulp Fiction ) e Eva Green, la stessa bond girl di Casino Royale. Tutti gli ingredienti sono stati inseriti per un impasto action che alza l’asticella delle aspettative. Adrenalina e una fitta rete di bugie. Il film Just Play Dead inizia con il genio del crimine Jack Wolfe (Jackson) messo alle strette dall’FBI. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes79: ‘Just Play Dead’ è il nuovo thriller action dal regista di Casino Royale con Samuel L. Jackson e Eva Green

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