Rilasciato il trailer di ‘In the Grey’ | il nuovo action thriller con Jake Gyllenhaal

È stato diffuso il trailer di ‘In the Grey’, il nuovo action thriller diretto da Guy Ritchie. Il film sarà nelle sale italiane dal 14 maggio, distribuito da 01Distribution. Tra i protagonisti figurano Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González. Il trailer mostra scene d’azione e sequenze di suspense, senza anticipare dettagli della trama.

Arriverà nei cinema italiani il 14 maggio prossimo distribuito da 01Distribution In The Grey, il nuovo film di Guy Ritchie, un action thriller che vede protagonisti Jake Gyllenhaal, Henry Cavill e Eiza González. Ve ne mostriamo il trailer ufficiale in italiano, con tutti i dettagli del team tecnico. Un cast magnifico. Guy Ritchie torna al cinema con In The Grey, un action thriller adrenalinico e imprevedibile che riflette il suo stile inconfondibile: ritmo serrato, dialoghi affilati, personaggi complessi e moralmente ambigui, e sequenze d’azione di grande impatto visivo. Protagonisti un cast d’eccezione guidato da Jake Gyllenhaal, Henry Cavill e Eiza González.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Rilasciato il poster ufficiale di In The Grey, il nuovo film di Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González. In arrivo nelle sale italiane dal 14 maggio con @01Distribution x.com