Il nuovo film di Guy Ritchie, intitolato “In the Grey”, è un thriller d’azione che sarà disponibile nei cinema italiani a partire dal 14 maggio 2026. La distribuzione è affidata a 01 Distribution. Dopo un periodo di attesa, il film segna il ritorno del regista nel genere thriller. La pellicola sarà proiettata nelle sale cinematografiche del paese, portando sul grande schermo l’ultimo lavoro di Ritchie.

Dopo mesi di attesa, In the Grey, il nuovo thriller d’azione diretto da Guy Ritchie, arriva finalmente nei cinema italiani dal 14 maggio 2026 distribuito da 01 Distribution. Il film vede protagonisti Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González, affiancati da Rosamund Pike e Carlos Bardem. In the Grey segna un ritorno di Guy Ritchie che sorprende proprio perché trattiene il suo istinto. Qui non c’è il piacere ludico del caos che lo ha reso famoso: c’è piuttosto una regia che stringe, che comprime, che elimina qualsiasi distrazione. Ritchie costruisce il film come una macchina a pressione: ogni sequenza sembra progettata per ridurre lo spazio, per togliere ossigeno, per portare lo spettatore dentro una spirale dove l’azione non è liberatoria, ma sempre sul punto di implodere. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il regista Guy Ritchie riparte dal genere thriller con il suo nuovo film “In the Grey”

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