Negli ultimi tempi si nota come il concetto di politicamente corretto si sia diffuso anche tra le zone della rive gauche francese, storicamente considerate un quartiere di fermento culturale e libertà di pensiero. La rive gauche, che un tempo rappresentava un simbolo di creatività e spirito innovativo, si trova ora coinvolta in discussioni e cambiamenti legati alle nuove norme di comportamento e linguaggio. La trasformazione ha portato a riflessioni sulla sua identità, tra tradizione e adattamento alle sensibilità contemporanee.

C’era una volta la rive gauche. La quale non è stata solo un luogo geografico, ma prima di tutto un luogo dell’anima. A sinistra della Senna c’erano i caffè, le case editrici, i ritrovi degli intellettuali e degli artisti, la Sorbona. Per le sue strade e nei suoi club costruiva la sua esperienza, culturale e di vita, l’intellettuale éngagé di cui Sartre era il rappresentante più illustre. Il marxismo si contaminava con tutte le mode intellettuali che sopraggiungevano, ma restavano fermi i suoi principi più forti: la convinzione di essere dalla parte giusta della storia e di dover combattere tutto ciò che era tradizionale, banale, retrogrado....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il politicamente corretto contagia anche la "rive gauche" francese

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