Il politicamente corretto contagia anche la rive gauche francese
Negli ultimi tempi si nota come il concetto di politicamente corretto si sia diffuso anche tra le zone della rive gauche francese, storicamente considerate un quartiere di fermento culturale e libertà di pensiero. La rive gauche, che un tempo rappresentava un simbolo di creatività e spirito innovativo, si trova ora coinvolta in discussioni e cambiamenti legati alle nuove norme di comportamento e linguaggio. La trasformazione ha portato a riflessioni sulla sua identità, tra tradizione e adattamento alle sensibilità contemporanee.
C’era una volta la rive gauche. La quale non è stata solo un luogo geografico, ma prima di tutto un luogo dell’anima. A sinistra della Senna c’erano i caffè, le case editrici, i ritrovi degli intellettuali e degli artisti, la Sorbona. Per le sue strade e nei suoi club costruiva la sua esperienza, culturale e di vita, l’intellettuale éngagé di cui Sartre era il rappresentante più illustre. Il marxismo si contaminava con tutte le mode intellettuali che sopraggiungevano, ma restavano fermi i suoi principi più forti: la convinzione di essere dalla parte giusta della storia e di dover combattere tutto ciò che era tradizionale, banale, retrogrado....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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