Cannes 2026 Park Chan-wook prende posizione | Arte e politica non devono essere divise

Durante la conferenza stampa di apertura del 79° Festival di Cannes, il regista Park Chan-wook ha dichiarato che arte e politica non devono essere separate. La sua presenza ha attirato l’attenzione, rendendolo il protagonista dell’evento. La discussione si è concentrata sulla connessione tra espressione artistica e temi sociali, senza altre dichiarazioni ufficiali o commenti aggiuntivi.

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È stato Park Chan-wook il vero protagonista della conferenza stampa inaugurale del 79° Festival di Cannes. Il regista sudcoreano, presidente della giuria di questa edizione, ha affrontato apertamente il rapporto tra arte e politica, prendendo posizione in modo netto sul ruolo del cinema nel dibattito contemporaneo. Rispondendo a una domanda sulle polemiche che spesso accompagnano le dichiarazioni politiche durante i grandi festival internazionali, l’autore di Oldboy e Decision to Leave ha respinto l’idea che cinema e politica debbano restare separati. “ Non credo che politica e arte debbano essere divise ”, ha dichiarato Park davanti alla stampa internazionale.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cannes 2026, Park Chan-wook prende posizione: “Arte e politica non devono essere divise” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cannes 2026, Park Chan-wook presidente della giuria Cannes 2026: Park Chan-wook è il nuovo Presidente di GiuriaCome riportato ufficialmente da Deadline, sarà il maestro sudcoreano Park Chan-wook a presiedere la giuria internazionale che assegnerà la Palma... Argomenti più discussi: Cannes 2026, le 10 cose da sapere tra Park Chan-wook, Travolta, Lennon in AI e l’assenza di Hollywood; Cannes annuncia gli otto giurati che affiancheranno il presidente Park Chan-wook; Cannes 2026, annunciata la giuria ufficiale: da Demi Moore a Chloé Zhao con Park Chan-wook presidente; Park Chan-wook alla guida della Giuria del 79° Festival di Cannes. Sono stati appena annunciati i giurati della 79ª edizione del Festival di Cannes 2026, che si terrà dal 12 al 23 maggio, confermandosi come uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo. A presiedere la giuria sarà il regista Park Chan-wook, autore più volte pr x.com La giuria del Cannes 2026 di Park Chan-wook aggiunge Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård e altri - reddit.com reddit Festival di Cannes 2026, al viaApre oggi con La Vénus Électrique la 79.esima edizione del festival francese, la cui giuria quest'anno è presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook. mymovies.it