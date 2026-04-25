? Cosa sapere Park Chan-Wook presenta a Cannes il western The Brigands of Rattlecreek con McConaughey e Pascal.. La produzione Legendary investe 60 milioni di dollari per un thriller d'autore indipendente.. A Cannes, il mercato cinematografico si prepara all’impatto con la rivelazione di The Brigands of Rattlecreek, l’ambizioso thriller western diretto da Park Chan-Wook che vede Matthew McConaughey e Pedro Pascal protagonisti di una produzione da 60 milioni di dollari. L’atmosfera che circonda la vigilia del festival francese è elettrica, carica di un’attesa che trascende la semplice cronaca di settore. Il regista sudcoreano ha deciso di svelare le proprie carte con una strategia audace, presentando un progetto che fonde la visione autoriale con un cast di primo piano internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes: Park Chan-Wook sfida il genere con McConaughey e Pascal

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«Park Chan-Wook firma così The Brigands of Rattlecreek, una pellicola con una sceneggiatura originale firmata da S. Craig Zahler, la mente dietro il brutale e acclamato Bone Tomahawk. » Il giorno prima dell’inizio del Festival di Cannes, Park Chan-Wook sc - facebook.com facebook

Deadline annuncia che Matthew McConaughey, Austin Butler, Pedro Pascal e Tang Wei saranno i protagonisti di The Brigands of Rattlecreek, il nuovo thriller western diretto da Park Chan-Wook. x.com