Cameron Diaz e l’hair trend che ringiovanisce Ecco le onde anti-age over 50 scelte anche da Nicole Kidman e Meg Ryan
Cameron Diaz ha scelto di sfoggiare un hairstyle con onde morbide, un trend che sta conquistando molte over 50. Anche attrici come Nicole Kidman e Meg Ryan si sono affidate a questa acconciatura naturale per ottenere un aspetto più fresco e giovanile. Le onde morbide sono diventate un’idea semplice e naturale per valorizzare i capelli e cambiare look senza ricorrere a trattamenti complessi.
Esiste un segreto di bellezza che non passa attraverso sieri miracolosi o trattamenti estetici invasivi, ma che si nasconde tra le ciocche dei capelli: le onde morbide. Note anche come soft waves, queste ondulazioni delicate sono diventate il pilastro fondamentale dell’hairstyle moderno per la loro incredibile capacità di ringiovanire istantaneamente l’immagine. A differenza della piega liscia, che tende a indurire i lineamenti e a sottolineare le asimmetrie del volto, o dei boccoli troppo definiti, che possono apparire artificiali, le onde morbide lavorano per contrasto. Il loro movimento sinuoso crea un gioco di luci e ombre che “sfuma” visivamente le piccole rughe d’espressione e addolcisce l’ovale del viso, donando un immediato effetto freschezza.🔗 Leggi su Dilei.it
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