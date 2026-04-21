Cameron Diaz e l’hair trend che ringiovanisce Ecco le onde anti-age over 50 scelte anche da Nicole Kidman e Meg Ryan

Cameron Diaz ha scelto di sfoggiare un hairstyle con onde morbide, un trend che sta conquistando molte over 50. Anche attrici come Nicole Kidman e Meg Ryan si sono affidate a questa acconciatura naturale per ottenere un aspetto più fresco e giovanile. Le onde morbide sono diventate un’idea semplice e naturale per valorizzare i capelli e cambiare look senza ricorrere a trattamenti complessi.