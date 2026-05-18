Chiara Ferragni a Cannes 2026 | sul red carpet sfila coperta di fiori con i capelli da diva

Chiara Ferragni ha partecipato anche quest’anno al Festival di Cannes, calandosi ancora una volta nel ruolo di protagonista del red carpet. La fashion influencer ha scelto un abito decorato con fiori e ha sfoggiato capelli acconciati in stile diva. L’evento si è svolto ieri sera, in concomitanza con la prima del film intitolato Garance, alla quale Ferragni ha preso parte. La presenza della influencer si è fatta notare tra le altre celebrities presenti all’appuntamento cinematografico.

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