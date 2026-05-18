Chiara Ferragni a Cannes 2026 | sul red carpet sfila coperta di fiori con i capelli da diva
Chiara Ferragni ha partecipato anche quest’anno al Festival di Cannes, calandosi ancora una volta nel ruolo di protagonista del red carpet. La fashion influencer ha scelto un abito decorato con fiori e ha sfoggiato capelli acconciati in stile diva. L’evento si è svolto ieri sera, in concomitanza con la prima del film intitolato Garance, alla quale Ferragni ha preso parte. La presenza della influencer si è fatta notare tra le altre celebrities presenti all’appuntamento cinematografico.
Chiara Ferragni è tornata al Festival di Cannes anche in questo 2026, lo ha fatto in occasione della prima del film Garance che si è tenuta ieri. Chi ha firmato il suo abito da sera con i fiori ricamati?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
CHIARA FERRAGNI acclamatissima sul red carpet a Malaga
Sullo stesso argomento
Chiara Ferragni riappare a Cannes 2026: il ritorno sul red carpet arriva dopo la svolta privataChiara Ferragni è tornata sulla Croisette per la sesta volta nella sua carriera, calcando il red carpet del Festival di Cannes 2026.
Festival di Cannes 2026: Simone Ashely dal glamour da diva e i beauty look delle star sul quarto red carpet (con i nostri voti)Per la première del thriller Karma sono arrivati alla Croisette alcuni dei nomi più noti dello star system internazionale con i loro beauty look ad...
Abito con stampa naturalistica e dettagli in rilievo, capelli sempre più lunghi e pettinati nello stile di una diva della vecchia Hollywood: Chiara Ferragni è davvero bellissima questa sera. IPA #Cannes2026 - Facebook facebook
Chiara Ferragni sul red carpet di Cannes #chiaraferragni tgcom24.mediaset.it/people/chiara-… x.com
Chiara Ferragni a Cannes 2026: sul red carpet sfila coperta di fiori con i capelli da divaChiara Ferragni è tornata al Festival di Cannes anche in questo 2026, lo ha fatto in occasione della prima del film Garance che si è tenuta ieri ... fanpage.it
Chiara Ferragni con onde scolpite per la sesta volta al Festival di Cannes. I beauty look delle passate edizioniL'imprenditrice e influencer italiana dopo il Pandoro Gate ritorna sui red carpet che contano. Ed eccola alla 79ma edizione del Festival di Cannes con le sue iconiche onde, che per l'occasione ha scol ... vanityfair.it