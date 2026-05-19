Candeggina nel caffè | indagine chimica affidata al perito

Le autorità stanno conducendo un’indagine chimica per verificare la presenza di candeggina nel caffè di una donna, coinvolta in un episodio avvenuto nel fine settimana. La vicenda ha portato all’arresto di un uomo di 54 anni, sospettato di aver tentato di avvelenare la moglie. Le forze dell’ordine hanno sequestrato campioni e affidato gli accertamenti a un perito. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini più ampie sulla natura dell’episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pistoia, 19 maggio 2026 – Proseguono le indagini dei carabinieri sul tentativo di avvelenamento, da parte del marito nei confronti della moglie, che sabato 9 maggio ha portato all’arresto di Ottavio Minzera, 54 anni, carpentiere pistoiese, con l’accusa di tentate lesioni. L’uomo si trova tuttora in carcere e il suo difensore, l’avvocato Marcello Montoro del foro di Pistoia, ha presentato ricorso ai giudici del Riesame contro la misura cautelare disposta dal gip Patrizia Martucci che ha così accolto le richieste della Procura. L’avvocato Montoro chiede l’attenuazione del carcere in detenzione domiciliare, in luogo diverso dalla casa... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Candeggina nel caffè: indagine chimica affidata al perito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Candeggina nel caffè della moglie, il marito negaPistoia, 14 maggio 2026 – Ha risposto alla domande del giudice l’uomo pistoiese di 55 anni in carcere da sabato 9 maggio con l’accusa di aver... Tenta di avvelenare la moglie mettendo candeggina nel caffèUn uomo di 55 anni è stato arrestato con l'accusa di aver cercato di avvelenare la moglie, mettendole candeggina nel caffè. Candeggina nel caffè: indagine chimica affidata al peritoPistoia, 19 maggio 2026 – Proseguono le indagini dei carabinieri sul tentativo di avvelenamento, da parte del marito nei confronti della moglie, che sabato 9 maggio ha portato all’arresto di Ottavio M ... lanazione.it La avvelena con la candeggina nel caffè, la moglie lo smaschera con una telecameraArrestato carpentiere di 54 anni. La coppia era in crisi e la donna aveva deciso di divorziare ... adnkronos.com