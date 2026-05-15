Cancro seno Andos | Per 1 donna su 3 costi pesano su accesso a cure

Secondo un’associazione che si occupa di supporto alle donne, un terzo delle donne affette da tumore al seno si trova a dover sostenere costi elevati per poter accedere alle cure e agli esami necessari. Le spese per raggiungere le strutture sanitarie sono diventate sempre più gravose, creando difficoltà nel percorso di cura. Questa problematica riguarda un numero considerevole di pazienti che, tra spese di viaggio e altri oneri, si trovano a dover affrontare un carico economico crescente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - Le spese per raggiungere ospedali e centri di cura rappresentano un peso crescente per le persone con tumore. Il 35% dei pazienti oncologici dichiara una riduzione delle proprie risorse economiche a causa della malattia, mentre per il 29% la situazione finanziaria incide persino sulla possibilità di ricevere cure mediche. Le spese di viaggio e gli spostamenti necessari per raggiungere i centri oncologici sono fra i fattori che sono maggiormente associati alla tossicità finanziaria. Un impatto che pesa sulla qualità di vita, sull'organizzazione familiare e, in alcuni casi, anche sulla continuità terapeutica. Alle spese dirette si aggiungono infatti giornate di lavoro perse, costi per carburante, parcheggi, pernottamenti e necessità di assistenza da parte dei caregiver. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cancro seno, Andos: "Per 1 donna su 3 costi pesano su accesso a cure" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cancro al seno, svolta per cure su misura dall’identikit del tumore resistente ai farmaci(Adnkronos) – ?"Tappa storica" nella lotta al cancro al seno, grazie a uno studio internazionale pubblicato su 'Nature' al quale hanno partecipato... Cancro al seno: i biomarcatori possono cambiare diagnosi e cureIl cancro al seno resta la forma tumorale più diagnosticata tra le donne a livello globale. Cancro seno, Andos: Per 1 donna su 3 costi pesano su accesso a cureA Velletri il 43esimo congresso dell'Associazione donne operate al seno - Degrassi 'chiediamo percorsi più semplici e vicini ai bisogni quotidiani', Di Maio (Aiom) 'prossimità cure incide su qualità d ... adnkronos.com ‘Maggio in…forma 2026’, mammografie gratuite (e non solo) per prevenire il tumore al seno. Gli appuntamenti da non perdereSabato 23 maggio, oltre 500 esami gratuiti per donne 40-49 anni a Catania. Fondazione Marilù Tregua: La prevenzione è un diritto, non un privilegio. Deve essere un gesto normale. quotidiano.net