A Bergamo, il bando per il nuovo luna park sarà pubblicato a marzo, con i lavori che inizieranno entro la fine dell’anno. Le operazioni si svolgeranno in via Rovelli, dopo l’apertura del sottopasso ferroviario. Al momento, resta da risolvere il problema degli espropri necessari per l’area. Nessuna data precisa è stata comunicata per l’inizio dei lavori.

IN VIA ROVELLI. Si partirà dopo l’apertura del sottopasso ferroviario. Da risolvere il nodo degli espropri. Salvi (Bergamo Mercati): «Solo in seguito ci sarà l’ampliamento del mercato ortofrutticolo». Il bando è quasi pronto e sarà pubblicato a breve, entro la fine di marzo. L’obiettivo è di vedere il cantiere all’opera prima della fine dell’anno, quando saranno conclusi anche i lavori per la nuova viabilità di Boccaleone (e il relativo sottopasso) legati alla chiusura del passaggio a livello di via Pizzo Recastello. Tempi ancora relativamente lunghi per la realizzazione della nuova area del luna park, destinata a sorgere tra via Rovelli e la ferrovia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, a marzo il bando per il nuovo luna park: lavori al via entro fine anno

