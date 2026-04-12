Toscana infiltrazione del clan Moccia | 11 arresti negli appalti

In Toscana, sono state eseguite misure cautelari nei confronti di undici persone collegate al clan Moccia di Afragola, nell’ambito dell’operazione denominata Contractus. L’indagine ha rivelato un sistema di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici, portando all’arresto di soggetti coinvolti. Le autorità hanno identificato legami diretti tra i sospettati e il noto clan napoletano, evidenziando un tentativo di controllo illecito nel settore.

Undici persone, con legami diretti con il clan Moccia di Afragola, sono state colpite da misure cautelari oggi a seguito di un’operazione denominata Contractus che ha svelato un sistema di infiltrazione criminale nel settore degli appalti in Toscana. L’indagine, coordinata dalla Dda di Firenze sotto la guida della procuratrice Rosa Volpe, ha colpito la società P.R. Appalti s.r.l., accusata di utilizzare una facciata legale per estorcere denaro e controllare le imprese operanti nei cantieri del Centro Italia. Il dispositivo giudiziario emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze prevede il carcere per sette dei soggetti coinvolti, mentre per gli altri quattro è stata disposta la restrizione della libertà nei domicili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana, infiltrazione del clan Moccia: 11 arresti negli appalti Camorra: smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana, 11 arrestiUn articolato sistema di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano, con esponenti collegati al clan camorristico... L’ombra del clan Moccia sugli appalti in Toscana: eseguite 11 misure cautelariFIRENZE – La scure della Direzione distrettuale antimafia di Firenze si abbatte su un pericoloso sistema di infiltrazione camorristica nel cuore...