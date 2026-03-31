Camion in fiamme rogo spaventoso in autostrada | code per chilometri tutto bloccato

Un incendio che ha coinvolto un camion sulla carreggiata sud dell’autostrada A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi ha provocato la chiusura del tratto per più di quattro ore. L’incendio ha causato code di veicoli che si sono protratte per diversi chilometri, fermando il traffico e creando disagi agli automobilisti in transito. La carreggiata è rimasta bloccata fino alla conclusione delle operazioni di spegnimento.

L’ autostrada A1 è rimasta chiusa per oltre quattro ore nel tratto della carreggiata Sud tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi a causa di un camion in fiamme durante il transito. L’episodio si è verificato intorno all’ora di pranzo, causando immediati disagi alla circolazione. L’incendio del mezzo pesante ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi tempestivamente con sette squadre provenienti da Bologna Centrale, Casalecchio, Monzuno e Castiglione dei Pepoli. La rapidità dei soccorsi ha permesso di evitare conseguenze peggiori. Fortunatamente, non si registrano feriti. Il camionista alla guida del veicolo, carico di materiale plastico, è rimasto illeso nonostante la gravità della situazione e la violenza delle fiamme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Camion in fiamme, rogo spaventoso in autostrada: code per chilometri, tutto bloccato Articoli correlati Leggi anche: Camion si schianta, caos totale in autostrada: code per chilometri, tutto bloccato Inferno in autostrada, scontro tra tre camion e un’auto: spaventoso, code per chilometriGrave incidente in autostrada nel primo pomeriggio di martedì 17 febbraio lungo l’Autostrada A13. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Incendio sul raccordo anulare: camion avvolto dalle fiamme; Auto a fuoco nella notte, strada chiusa per alcune ore; Incendio nella notte ad Albissola Marina: distrutti un camper, un’auto e una moto; Incendio in un rimessaggio agricolo a Massa e Cozzile, intervento dei vigili del fuoco. Disintegrato dalle fiamme il camion di un’azienda di fotovoltaici: nessun feritoL'incendio è scoppiato questa mattina, martedì 31 marzo, in corso Noblesville 3 a Tombolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cittadella che hanno domato il fuoco che ha distrutto l’auto ... padovaoggi.it Camion in fiamme sull’A1 - facebook.com facebook Camion a fuoco sull’A1: chiuso per ore tratto di autostrada a Sasso Marconi x.com