Durante le prime ore di uno sciopero nazionale degli autotrasportatori, un camionista di 55 anni è stato investito e ha perso la vita sull’autostrada A1, nella zona di Caserta. La protesta, indetta da un’associazione di categoria per lamentare l’aumento dei costi del carburante, è stata temporaneamente sospesa dopo l’incidente. La vittima stava partecipando alla manifestazione quando si è verificato l’incidente.

Stava protestando contro l’ emergenza legata al caro carburante nella prima delle cinque giornate di sciopero nazionale degli autotrasportatori proclamato da Trasportounito quando è stato travolto da un’auto: è morto sull’ A1 in zona Caserta Luigi Nappo, un camionista di 55 anni. A causa dell’incidente è stata ufficialmente sospesa la protesta iniziata alla mezzanotte di domenica. Nappo, autotrasportatore di Marano, era in piedi vicino allo svincolo A30 mentre una colonna di mezzi pesanti era ferma sul margine destro dell’autostrada. A un certo punto, mentre si trovava nella corsia libera ed era impegnato in una sorta di filtraggio dei tir, una Mini Cooper lo ha travolto: il conducente dell’auto si è fermato e la Procura ha aperto ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto un camionista travolto da un’auto durante la protesta degli autotrasportatori: Trasportounito sospende lo sciopero

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