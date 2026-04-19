Nelle ultime ore, alcuni camion sono rimasti fermi a causa di uno sciopero degli autotrasportatori, che si oppone all’aumento dei prezzi dei carburanti. La protesta ha coinvolto diverse aree del paese, causando ripercussioni sulla distribuzione di beni e merci. La situazione ha suscitato preoccupazioni sulla disponibilità di carburante, portando a interrogativi sulla reale portata di un’eventuale emergenza. La mobilitazione fa parte di una serie di proteste che interessano il settore del trasporto su strada.

Lo sciopero dei tir annunciato in risposta al caro carburante è la punta dell’iceberg di un settore in affanno. Secondo l’analisi dell’ Ufficio studi della Cgia di Mestre, un’impresa su cinque rischia di chiudere entro la fine del 2026 per via della crisi di liquidità. Se il prezzo del diesel dovesse rimanere sopra i 2 euro al litro non ci sarebbe alternativa per molti piccoli padroncini. Verso lo sciopero dei tir. Lo sciopero dei tir dovrebbe iniziare il 15 maggio e durare per cinque giorni. Le modalità effettive del blocco dei trasporti su gomma saranno comunicate alla Commissione di garanzia lunedì 20 aprile. Trasporto su gomma e caro gasolio.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Camion fermi con lo sciopero degli autotrasportatori, c’è davvero un’emergenza carburante?

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