Camion in fiamme sull’A1 tratto chiuso per 4 ore all'altezza di Sasso Marconi | il video dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo, un camion ha preso fuoco sull’autostrada A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. L’incendio ha causato la chiusura del tratto per circa quattro ore. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Un video diffuso mostra le fiamme e il fumo che si sollevano dal veicolo coinvolto.

Camion in fiamme sull’autostrada A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi nel pomeriggio di lunedì 30 marzo. Illeso il conducente del mezzo, carico di materiale plastico. Il tratto è rimasto chiuso per 4 ore causando disagi alla circolazione. L'intervento dei Vigili del Fuoco ripreso in un video. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Camion a fuoco sull’A1: chiuso per 4 ore il tratto di autostrada all’altezza di Sasso MarconiBologna, 30 marzo 2026 – A1 chiusa per oltre 4 ore a causa di un autoarticolato avvolto dalle fiamme. Camion a fuoco sull’A1: chiuso il tratto di autostrada all’altezza di Sasso Marconi, code e disagiBologna, 30 marzo 202 6 – Un autoarticolato avvolto dalle fiamme, l’intervento di sette squadre dei vigili del fuoco e un tratto di autostrada chiuso... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Camion in fiamme sull’A1: intervento dei vigili del fuoco | FOTO e VIDEO; Camion in fiamme sulla A1 a Sasso Marconi, autostrada chiusa per ore; Camion a fuoco sull’A1: chiuso per 4 ore il tratto di autostrada all’altezza di Sasso Marconi; Sasso Marconi: incendio di un autoarticolato in A1, impegnate sette squadre dei Vigili del Fuoco. Camion a fuoco sull’A1: chiuso per 4 ore il tratto di autostrada all’altezza di Sasso MarconiL’incendio ha interessato un autoarticolato che trasportava materiale plastico, sette squadre di vigili del fuoco al lavoro. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo ... ilrestodelcarlino.it Camion a fuoco sull’A1: chiuso per ore tratto di autostrada a Sasso Marconi x.com Cronaca. Fiamme in autostrada A1: autoarticolato carico di plastica brucia a Sasso Marconi facebook