Oggi intorno alle 13.45 si è verificato un incendio che ha coinvolto un camion sull’autostrada A1, al chilometro 209, nei pressi di Sasso Marconi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Sono state diffuse foto e video dell’incidente, che ha causato disagi alla circolazione.

Un mezzo pesante ha preso fuoco all’altezza di Sasso Marconi. Nessun ferito Spaventoso incendio attorno alle ore 13.45 sull’autostrada A1, al chilometro 209, all’altezza di Sasso Marconi. Un camion che trasportava materiale plastico ha preso fuoco su un tratto stradale, ma le cause sono ancora ignote. Sul posto sono intervenute venti unità dei vigili del fuoco con sette mezzi provenienti da Casalecchio, da Bologna, da Monzuno e da Castiglione dei Pepoli. L’intervento ha richiesto molto lavoro da parte dei pompieri, che dopo aver circoscritto le fiamme hanno continuato a lavorare per diverso tempo per spegnere le fiamme. Fortunatamente il conducente del mezzo articolato si è subito accorto delle fiamme, così da sganciare la motrice per mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Camion in fiamme sull’A1: intervento dei vigili del fuoco | FOTO e VIDEO

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