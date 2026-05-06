leclerc svela il segreto del successo di hamilton osservandolo al volante della ferrari

Durante un evento pubblico, il pilota di Formula 1 ha commentato l’atteggiamento e la tecnica di guida di Lewis Hamilton, osservandolo mentre correva a bordo di una Ferrari. Leclerc ha sottolineato alcuni aspetti specifici del comportamento del campione inglese, senza entrare in dettagli tecnici o motivazioni personali. La conversazione si è concentrata sull’osservazione diretta di Hamilton durante una sessione di test, senza ulteriori interpretazioni o commenti.

"> Charles Leclerc e il valore dell’approccio di Lewis Hamilton. Charles Leclerc ha recentemente espresso la sua ammirazione per Lewis Hamilton, non solo per il suo stile di guida, ma per il modo in cui si approccia al mondo della Formula 1. I due piloti, che hanno condiviso il team Ferrari per oltre un anno, hanno avuto un rapporto che va oltre la semplice rivalità in pista. Leclerc ha sottolineato che l’esperienza con Hamilton rappresenta una grande opportunità di apprendimento, un aspetto fondamentale nel suo sviluppo come pilota. Nonostante Hamilton abbia 40 anni e non stia più dominando la Formula 1 come in passato, il suo contributo alla squadra è innegabile.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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