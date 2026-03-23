X Factor | Achille Lauro lascia la giuria chi lo sostituirà?

Achille Lauro ha comunicato alla produzione di X Factor che se ne andrà, nuovo cambiamento all'interno della giuria dopo quello dello scorso anno Cambiamento perX Factor, dopo l’abbandono dello scorso anno di Manuel Agnelli, secondo quanto rivelato daChipotrebbe esserci un altro addio.Achille Lauro a causa di diversi impregni lavorativi avrebbe già fatto presente alla produzione Sky di voler abbandonare la giuria del programma.Se così fosse X Factor si troverebbe, a distanza di un anno, a dover rimpiazzare di nuovo un giudice. Però sembra che il resto della giuria rimarrà intatta. InfattiFrancesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia rimarranno dietro il bancone del programmaper giudicare e creare la propria squadra e per cercare di far arrivare il proprio artista preferito in finale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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