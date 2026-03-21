A marzo negli Stati Uniti si sono registrate temperature estremamente alte, segnando un picco nelle ondate di caldo. I segnali dei cambiamenti climatici sono ormai evidenti, con eventi climatici più intensi e frequenti. Nonostante ciò, il dibattito sulla loro rilevanza continua, mentre le manifestazioni di calore estremo si susseguono in varie regioni del paese.

I cambiamenti climatici, seppur evidenti ormai da tempo, ora si stanno manifestando con maggior ferocia soprattutto negli USA. Anche se il mese di marzo è noto per la sua estrema variabilità meteorologica, quanto sta accadendo nel sud-ovest degli Stati Uniti va ben oltre. La pericolosa ondata di caldo estremo è solo l’ennesima manifestazione di un clima che adesso è fuori controllo. Non si tratta di allarmismo, ma dell’esito di continui segnali sottovalutati o ignorati. I cambiamenti climatici in USA evidenziano un problema già consolidato. I picchi raggiunti nel mese di marzo nel sud-ovest degli Stati Uniti non possono essere più interpretati come normali variazioni climatiche del periodo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - USA, a marzo si registra caldo estremo: i cambiamenti climatici sono ancora irrilevanti?

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