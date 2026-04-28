Il giocatore di tennis sta seguendo un trattamento medico per un infortunio al polso subito a Barcellona. La situazione richiede un approccio prudente, e il suo ritorno in campo potrebbe essere compromesso. La condizione del polso ha già influito sui suoi allenamenti e sulle recenti competizioni. La sua partecipazione a Wimbledon è ancora incerta, mentre si monitorano attentamente i progressi della guarigione.

? Cosa sapere Alcaraz affronta una gestione clinica cauta per l'infortunio al polso dopo Barcellona.. La rigidità articolare mette a rischio la partecipazione del numero due al torneo di Wimbledon.. L’incertezza sul polso di Alcaraz mette a rischio la sua partecipazione a Wimbledon dopo i forzati stop a Madrid, Roma e Roland Garros. Il numero due del mondo sta affrontando una gestione clinica estremamente cauta per evitare danni permanenti, con il timore che la rigidità articolare possa compromettere la stagione sull’erba. Il quadro che emerge dalla Spagna è complesso e richiede un approccio metodico alla guarigione. Dopo il ritiro avvenuto durante il torneo di Barcellona, il giocatore deve affrontare una fase di riposo obbligatorio per permettere ai tessuti di recuperare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz a rischio Wimbledon: il polso che blocca il fenomeno

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