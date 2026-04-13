Il 22 giugno si avvicina e con esso le elezioni per il nuovo presidente della FIGC. La lega di serie A ha avanzato una proposta per la candidatura, suggerendo il nome di Malagò. In vista dell’appuntamento, si parla di un possibile confronto tra le parti, con una comunicazione ufficiale prevista nei prossimi giorni. La situazione si fa sempre più tesa in vista della scelta che definirà il futuro del calcio italiano.

Roma, 13 aprile 2026 – Si avvicina il 22 giugno, giorno delle elezioni del nuovo presidente della FIGC. Chiunque prenderà il posto di Gabriele Gravina, dimessosi dopo la mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia, avrà tanto lavoro da fare, per ricostruire un movimento che negli ultimi anni ha avuto una regressione preoccupante. Fin dalle prime ore successive all'addio di Gravina hanno iniziato a circolare i nomi dei possibili successori: uno dei più apprezzati è stato sicuramente quello di Giovanni Malagò. Romano, classe 1959, un ottimo curriculum da dirigente sportivo e l'eccellente esperienza recente alla guida del CONI: sono in tanti a pensare che sia lui l'uomo giusti per raccogliere l'eredità di Gravina e al quale affidarsi per restituire credibilità al calcio italiano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Presidente FIGC, la lega Serie A propone Malagò. Simonelli: “Prossimamente un confronto”

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