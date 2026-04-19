Calciomercato Inter LIVE | Chivu vuole Palestra de Vrij può rimanere

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, si sono svolti incontri tra la dirigenza e alcuni agenti, con alcune trattative ancora in corso. Tra le questioni aperte, la richiesta di un giocatore che desidera aprire una palestra. Nel frattempo, il club sta valutando la possibilità di trattenere il difensore olandese, che potrebbe rimanere in rosa anche nella prossima stagione. Le trattative continuano con aggiornamenti in tempo reale.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 19 APRILE De Vrij Inter, spunta la proposta di rinnovo: Fabrizio Romano chiarisce la situazione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Chivu vuole Palestra, de Vrij può rimanere Notizie correlate Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: retroscena Chivu Palestra, de Vrij può rimanere Calciomercato Inter LIVE: Chivu vuole Palestra, Fort snobba i nerazzurridi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter, Chivu applaude Palestra: più caro di Hector Fort. Spunti da Mourinho, Conte e Allegri; Inter, missione Scudetto per Chivu: verso il rinnovo e il calciomercato; Marotta e il mercato dell'Inter: Palestra? L'Atalanta se lo tiene stretto. Poi sul rinnovo di Chivu dice...; Inter, almeno 5 colpi titolari per l'estate: tutti gli obiettivi. Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it Inter, due cessioni per un acquisto. E il vice gratis | INTERLIVERivoluzione in ottica calciomercato Inter a destra. Via Dumfries e Henrique, dentro Palestra e uno svincolato: Celik, Mingueza o Carvajal ... interlive.it Calciomercato Inter, obiettivo Koné: nella trattativa inserito anche Pavard https://tinyurl.com/253q7pkt #calciomercatointer #CalciomercatoRoma #inter #interkone #roma #Roma-Frattes #Roma-Pavard facebook #Inter, la gestione di #Bastoni tra campo e mercato: il punto x.com