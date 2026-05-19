Calcio serie C Borras cerca di smorzare le tensioni | Perugia basta negatività
In Serie C, le tensioni tra le parti coinvolte sono aumentate, portando a dichiarazioni che cercano di calmare gli animi. Tra queste, un rappresentante del club ha chiesto di evitare ulteriori negatività e ha invitato a mantenere un clima più sereno. I tifosi si interrogano sul futuro della squadra per la stagione 202627, desiderosi di conoscere le novità che arriveranno nelle prossime settimane. La squadra e i supporter attendono aggiornamenti ufficiali sul percorso da seguire.
Che Perugia sarà nel 202627? E' la domanda più ricorrente nella tifoseria del Perugia, che attende di conoscere le novità sotto diversi punti di vista.In questi giorni il dado dovrebbe essere tratto, ma a cercare di dare delle “dritte”, pur non discostandosi eccessivamente da quanto dichiarato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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