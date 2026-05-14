Calcio serie C Borras svelerà domani mattina i piani futuri del Grifo

Domani mattina, il direttore generale del Perugia terrà una conferenza stampa in cui annuncerà i piani futuri del club. La discussione si svolgerà in un momento cruciale per la squadra, con il 15 maggio come possibile data dell’evento. La comunicazione riguarda le decisioni riguardanti la gestione e le strategie del prossimo futuro. Non sono state anticipate altre informazioni o dettagli riguardanti i contenuti dell’intervento.

Per il Perugia si avvicina il giorno della verità. Che potrebbe anche essere domani 15 maggio, quando Hernan Garcia Borras, direttore generale del club, parlerà agli organi di informazione.E' stata infatti fissata per le ore 10:30, presso il Sangallo Palace Hotel, la conferenza stampa del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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