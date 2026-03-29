Torino Cairo ora apre alla cessione societaria? Dal dossier aperto allo scenario per lo stadio

Il presidente del club ha annunciato la disponibilità a valutare una cessione societaria. Nel frattempo, prosegue l'analisi di un dossier riguardante lo stadio, con diverse ipotesi sul tavolo. La società sta considerando varie opzioni per la gestione futura dell'impianto, mentre si attendono sviluppi ufficiali sul fronte della cessione. La situazione attuale coinvolge più aspetti legati alla gestione e alla struttura dello stadio.

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