Calcio donne serie B | contro il Res Roma arriva un successo in rimonta per 3-2 nell’ultima gara di campionato La carica di Jova fa bene | vincono le citte amaranto

Nell'ultima giornata del campionato di calcio femminile di serie B, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria in rimonta per 3-2 contro il Res Roma. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato le atlete che hanno recuperato lo svantaggio iniziale. Il successo ha coinvolto anche la presenza di Jovanotti, che ha inviato un messaggio positivo prima dell'incontro, portando fortuna alle squadre coinvolte. La formazione locale ha così concluso il campionato con un risultato importante.

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