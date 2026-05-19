Calcio donne serie B | contro il Res Roma arriva un successo in rimonta per 3-2 nell’ultima gara di campionato La carica di Jova fa bene | vincono le citte amaranto
Nell'ultima giornata del campionato di calcio femminile di serie B, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria in rimonta per 3-2 contro il Res Roma. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato le atlete che hanno recuperato lo svantaggio iniziale. Il successo ha coinvolto anche la presenza di Jovanotti, che ha inviato un messaggio positivo prima dell'incontro, portando fortuna alle squadre coinvolte. La formazione locale ha così concluso il campionato con un risultato importante.
AREZZO Jovanotti ha portato fortuna. Il cantante residente a Cortona aveva mandato un messaggio di auguri alle ragazze amaranto in vista dell’ultima partita di campionato contro la Res Donna Roma, disputata domenica nella capitale, e l’Arezzo calcio femminile ha risposto con una vittoria in rimonta per 3-2 che permette di chiudere con il sorriso la stagione dopo tre sconfitte consecutive nelle giornate precedenti. Le due formazioni, entrambe già salve da tempo e senza assilli di classifica, hanno dato vita a una sfida scoppiettante. Pronti via e le padrone di casa passano in vantaggio con Palombi, fredda in area a tu per tu con Di Nallo: fendente a fil di palo e vantaggio Res che però dura ben poco, perché dieci minuti dopo la giovane Hervieux trova un gran diagonale che s’insacca all’angolino basso opposto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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