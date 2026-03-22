CALCIO DONNE SERIE B Le amaranto vanno ko Palo di Razzolini

Nel match di calcio femminile di Serie B, l'Arezzo ha sconfitto il San Marino per 1-0 grazie a un gol di Razzolini. La squadra ospite ha schierato Limardi, Congia, Tamborini (sostituita da Dicataldo all’85’), Sechi (Gattuso al 45’), Mak (Miotto al 60’), Casadei (Manzetti al 66’), Cuciniello, Tudisco, Giuliani, Sciarrone e Iardino. La gara si è conclusa con la vittoria delle amaranto.

SAN MARINO 1 AREZZO 0 SAN MARINO: Limardi, Congia, Tamborini (Dicataldo 85’), Sechi (Gattuso 45’), Mak (Miotto 60’), Casadei (Manzetti 66’), Cuciniello, Tudisco, Giuliani, Sciarrone, Iardino Allenatore: Piva. AREZZO: Di Nallo, Ghio (Nasoni E. 64’), Tuteri, Davico (Bossi 87’), Vlassopoulou (Fracas 72’), Corazzi (Termentini 72’), Tamburini, Lazzari (D’Elia 64’), Mariani, Fortunati Razzolini Allenatore: Benedetti. Reti: Sechi 4’ Si interrompe la striscia positiva dell’Arezzo femminile nel campionato di serie B. Nell’anticipo della 20esima giornata le amaranto sono state sconfitte di misura da San Marino che agganciata proprio le aretine a quota 25 punti in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CALCIO DONNE SERIE B. Le amaranto vanno ko. Palo di Razzolini Articoli correlati Calcio donne serie B: rinforzi per le amaranto. Mariani e Bovolenta già in campo domaniDue nuovi rinforzi per l’Arezzo calcio femminile, che nelle scorse ore ha ufficializzato gli arrivi delle centrocampiste Elisa Mariani e Arianna... Leggi anche: Calcio femminile, Serie B. Troppo Cesena per le amaranto. Non basta il bolide di Tuteri Aggiornamenti e contenuti dedicati a CALCIO DONNE SERIE B Le amaranto vanno... Discussioni sull' argomento Serie B Femminile 2025/26 | Al 'Bruno Nespoli' l'Arezzo supera il Verona; Calcio femminile, Arezzo supera Verona 3-0; Acf, subito vittoria per le amaranto al rientro dalla pausa. Contro l'Hellas Verona finisce 3-0; Femminile, altra gioia nel segno del cortomusismo: Arezzo battuto e agganciato. Le giocate di Parisi anche in un campo di patate, Fagioli fa quel che vuole. Pongracic mette il pallone in buca. Le nostre pagelle di Rakow-Fiorentina facebook