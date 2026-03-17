Riccardo Calafiori ha esordito con l’Arsenal, mentre Gianluigi Donnarumma ha giocato con il Manchester City. Tuttavia, Sandro Tonali si è infortunato e non ha preso parte alla partita. Questi sono i principali aggiornamenti sulla presenza degli italiani in Premier League.

"> La Prestazione di Riccardo Calafiori con l’Arsenal. Il 31 gennaio 2026, Riccardo Calafiori è sceso in campo con l’Arsenal durante la partita di Premier League contro l’Everton, svoltasi all’Emirates Stadium. La squadra, allenata da Mikel Arteta, ha dovuto affrontare i Toffees con alcuni cambiamenti nella rosa; il difensore ecuatoriano Piero Hincapie è stato risparmiato, permettendo a Calafiori di occupare il ruolo di terzino sinistro. La partita ha avuto un inizio vivace e nel 17° minuto, l’Everton ha avuto una buona opportunità di segnare. Tuttavia, Calafiori ha fatto un intervento decisivo, bloccando un tiro vicino alla porta e mantenendo il punteggio in parità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Italiani in Premier: Tonali infortunato, Calafiori e Donnarumma in campo per Arsenal e Man City.

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