Borse di studio per le scuole superiori in Veneto contributo fino a 500 euro | come fare richiesta

Da lunedì 16 marzo sarà possibile presentare le domande per le borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori in Veneto per l’anno scolastico 2025-2026. Le contribuzioni previste possono arrivare fino a 500 euro e sono rivolte agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado nella regione. La procedura di richiesta rimarrà aperta per un certo periodo.

Apriranno da lunedì 16 marzo le domande per accedere alle borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto per l’anno scolastico 2025-2026. L’iniziativa, promossa dalla Regione del Veneto, prevede uno stanziamento complessivo di oltre due milioni e mezzo di euro e resterà attiva fino alle ore 14 di lunedì 20 aprile 2026. A comunicarlo è l’assessora regionale all’istruzione e alla formazione Valeria Mantovan. Le borse di studio, dell’importo compreso tra un minimo di 150 e un massimo di 500 euro, sono rivolte alle famiglie degli studenti residenti in Veneto che frequentano istituti secondari di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, sia statali sia paritari. 🔗 Leggi su Veronasera.it

