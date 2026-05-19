Cagliari trovano il collega morto nel parcheggio dell'azienda di carni | si indaga su possibile malore
Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita nel parcheggio dell’azienda di carni nella zona di Cagliari. Secondo quanto riferito, alcuni colleghi hanno scoperto il corpo dell’operaio a terra e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i servizi sanitari e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Al momento, si valuta la possibilità che la morte sia dovuta a un malore. Non sono stati ancora confermati dettagli sulle circostanze.
Alcuni operai hanno trovato un collega 50enne riverso a terra nel parcheggio dell'azienda di carni del Cagliaritano dove lavorava. L'ipotesi di un incidente sul lavoro è stata accantonata quasi immediatamente: la pista privilegiata, infatti, è quella di un decesso causato dalla caduta seguita a un improvviso malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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